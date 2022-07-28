Маленький ребенок выпал из окна второго этажа в Казани

Годовалый ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже в Казани. В этот момент мать пострадавшего курила. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на «Татарстан-24».

Ситуация произошла в доме на улице Гудованцева. Соседи стали свидетелями случившегося. Они рассказали о происшествии матери ребенка, а также вызвали врачей. Однако женщина спустилась вниз, подняла пострадавшего и закрылась с ним в квартире. Спустя время она все же решилась показать ребенка медикам.