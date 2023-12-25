25 декабря 2023, 13:06
Москвичка устроила драку с врачами, обвинив их в заражении коронавирусом
Baza: москвичка подралась с врачами, обвинив их в заражении коронавирусом
Жительница Москвы набросилась с кулаками на врачей в поликлинике. Женщина уверена, что заболела коронавирусом по вине медиков, сообщил Telegram-канал Baza.
По его данным, на днях у 40-летней жительницы столицы выявили COVID-19. Перед заражением она была в поликлинике № 70, где контактировала с фельдшером, у которой якобы наблюдался насморк и пот на лбу. Женщина сделала вывод, что заразилась коронавирусом именно в поликлинике.
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Baza уточнила, что москвичка живет с матерью, которая в прошлом году перенесла болезнь в тяжелой форме, поэтому дочь сильно начала переживать. Просидев на карантине, вскоре обе женщины выздоровели. После этого жительница столицы вернулась в поликлинику, нашла того самого фельдшера и спросила про тест на коронавирус. Медик не стала отвечать, и посетительница учинила скандал.
За фельдшера вступилась врач-терапевт, что усугубило ситуацию. Женщина сорвала с фельдшера маску и начала избивать. Забежав в кабинет, медики заперли дверь и вызвали полицейских. В это время женщину попыталась успокоить заведующая, но безрезультатно.
В итоге посетительницу задержали правоохранители и привезли ее в отдел, где выясняли обстоятельства на протяжении шести часов. В результате конфликта терапевт получила черепно-мозговую травму, а также ей расцарапали лицо. После случившегося сотрудники МВД организовали проверку.
Ранее в продуктовом магазине на 2-й Брестской улице в Москве мужчина ударил охранника. Против него возбудили уголовное дело.
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