Криминал 14 июля 2023, 02:01 Россиянка совратила подростка и родила от него ребенка Kp.ru: женщина в Ростовской области совратила 14-летнего юношу и родила от него ребенка Freepik

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Женщина родила ребенка от несовершеннолетнего подростка, которого она совратила в 14-летнем возрасте. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В материале сказано, что пара собирается оформить отношения на юридическом уровне, сейчас невесте 23 года. В конце 2020 года новоиспеченная мать приехала в Ростов-на-Дону, где осталась до мая 2021 года. Там она познакомилась с подростком и между ними закрутился роман, в итоге которого влюбленные вступили в половую связь.

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По словам источника издания, родители обоих влюбленных были в курсе этих отношений. Пара жила два года в гражданском браке.

Все изменилось после ссоры возлюбленных. Девушка обвинила молодого избранника в безответственности и раскритиковала его выполнение отцовских обязанностей. Кроме того, невеста решила написать жалобу в полицию на несовершеннолетнего отца. Правоохранители удивились возрасту юноши, и проблемы появились уже у матери.

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Полицейские оперативно посетили дом необычной пары, однако влюбленные уже помирились и собираются отправиться в ЗАГС, чтобы узаконить отношения.