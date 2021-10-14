Москвичка призналась в убийстве дедушки ножом

Сотрудники Росгвардии задержали 20-летнюю девушку, признавшуюся в убийстве своего дедушки 14 октября в Москве. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства, сообщил официальный сайт Росгвардии по Москве.

Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о конфликте в одной из квартир дома на улице Академика Пилюгина. Прибыв на место, правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями и молодую девушку.

По предварительной информации, между убитым — 74-летним дедушкой и внучкой возникла словесная перепалка, в ходе которой девушка схватилась за нож и несколько раз ударила мужчину. Ранения оказались несовместимы с жизнью, москвич погиб на месте.

На опубликованном ведомством видео девушка рассказала, что защищалась, поэтому убила дедушку ножом.

Задержанную передали полицейским. Следователи Гагаринского межрайонного отдела СК России по Москве возбудили уголовное дело по части 1 статьи 150 УК России «убийство». Расследование уголовного дела продолжается.

Мужчину убили ударом ножа в центре Москвы в середине сентября. Нападение произошло на Краснохолмском мосту.