Мужчину убили ударом ножа в центре Москвы

Следователи и криминалисты ГСУ СК по Москве работают на месте убийства мужчины на Краснохолмском мосту, сообщили «360» в пресс-службе ведомства.

Мужчина получил удар ножом в центре Москвы, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости». Он скончался на месте происшествия. Пока погибший не опознан.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. О нападавшем пока не сообщалось. Правоохранители выясняют мотивы нападения.

Тело скульптора Игоря Самарина обнаружили в номере отеля Marriott в центре Новосибирска. Родственники убеждены, что он был убит. О смерти скульптора сообщила у себя в Stories в Instagram его сестра Анастасия Самарина.