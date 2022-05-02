Москвичи нашли на улице внутренние органы

Жители московского района Новокосино обнаружили на улице среди деревьев кучи внутренних органов, которые вместе с ягодами и цветами лежали неподалеку от дороги, возле пепелища. Фото опубликовала в Telegram «Мослента».

Местные жители предположили, что кто-то мог проводить магический обряд. Принадлежат внутренние органы человеку или животному и как оказались в районе столицы, неизвестно.

Источник фото: «Мослента»

Осенью 2021 года во время оккультного ритуала в Рязанской области был убит 15-летний подросток. В преступлении заподозрили отчима парня и его подругу, 29-летнюю спортсменку-биатлонистку из Подмосковья. По некоторым данным, с помощью черной магии они рассчитывали решить жилищный вопрос, с которым у семьи возникли сложности после развода мужчины с женой, матерью подростка. Ранее отчим утверждал, что попросил спортсменку, увлекавшуюся оккультизмом, сделать приворот, чтобы вернуть ему бывшую жену. Для этого нужно было оглушить подростка и вырезать на его теле магические символы, но девушка случайно убила его. Об этом писал RT.