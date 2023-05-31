Происшествия 31 мая 2023, 18:11 Москвича приговорили к девяти годам колонии за убийство матери табуретом Москвич, забивший насмерть табуретом свою мать, получил девять лет колонии строгого режима Фото: freepik.com

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Житель столицы проведет следующие девять лет в заключении за то, что, будучи пьяным, забил мать до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Московский суд признал 47-летнего мужчину виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, и приговорил к девяти годам колонии строгого режима.

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Следствие установило, что с 22 по 28 июля прошлого года обвиняемый находился в своей квартире на Бескудниковском бульваре в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он поссорился с матерью и как минимум шесть раз ударил ее табуретом. Травмы оказались смертельными.

Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в ведомстве.

Ранее отец жителя Москвы, подозреваемого в убийстве пенсионерки, рассказал о характере сына. Мужчина ударил пожилую женщину грифом гантели и задушил шнурком от ботинок.