31 мая 2023, 18:11
Москвича приговорили к девяти годам колонии за убийство матери табуретом
Москвич, забивший насмерть табуретом свою мать, получил девять лет колонии строгого режима
Житель столицы проведет следующие девять лет в заключении за то, что, будучи пьяным, забил мать до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Московский суд признал 47-летнего мужчину виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, и приговорил к девяти годам колонии строгого режима.
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Следствие установило, что с 22 по 28 июля прошлого года обвиняемый находился в своей квартире на Бескудниковском бульваре в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он поссорился с матерью и как минимум шесть раз ударил ее табуретом. Травмы оказались смертельными.
Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в ведомстве.
Ранее отец жителя Москвы, подозреваемого в убийстве пенсионерки, рассказал о характере сына. Мужчина ударил пожилую женщину грифом гантели и задушил шнурком от ботинок.
Убийства
Суд
Москва 2023
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