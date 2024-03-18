18 марта 2024, 21:46
Москвич заперся в квартире с ребенком и грозил себя поджечь
Источник «360»: на Тверской в Москве мужчина грозился поджечь себя
В Москве мужчина в невменяемом состоянии облился горючей жидкостью и грозился себя поджечь. В квартире на Тверской улице находилась его семилетняя дочь, рассказал источник «360».
О ЧП сообщили родственники. Они уточнили, что в квартире на пятом этаже, помимо мужчины, находится ребенок.
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Прибывшая на место происшествия полиция информацию подтвердила, 41-летний москвич хотел себя поджечь, предварительно облившись горючей жидкостью. Мужчина оказался в невменяемом состоянии и отказался открывать дверь. Спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры. Возгорания не было.
В середине февраля в Новосибирской области мужчине удалось совершить акт самосожжения. Перед тем как поджечь себя, он облился бензином.
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