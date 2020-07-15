Москвич умер в больнице после устроенного дебоша

Врачам московской больницы № 17 пришлось вызывать полицию из-за агрессивно ведущего себя мужчины. Дебошира скрутили и отвезли в участок, где тот начал биться головой об пол, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. Позже горожанин скончался.

Неадекватного мужчину 1987 года рождения заметили вечером 13 июля возле больничной регистратуры. Он разбил стекло и приставал к медперсоналу, что и заставило сотрудников лечебного учреждения обратиться в полицию.

Приехавшим служителям порядка пришлось заковать москвича в наручники. В участке его решили не сажать за решетку и держали в прикамерном помещении. Чтобы усмирить задержанного, полицейские прижали его к полу — тот пытался навредить себе и бился головой об пол.

В отдел вызвали скорую. Медики оказали мужчине первую помощь и обратились к коллегам из психиатрической бригады. Специалисты увезли дебошира в ГКБ № 67, его положили в психосоматическое отделение клиники.

У мужчины предварительно диагностировали расстройство поведение на фоне употребления психоактивных веществ, рваную рану правой голени, рваную рану на голове и отек головного мозга. В ночь на 14 июля москвич скончался. Его труп направили в больничный морг.

Столичные следователи начали проверку после смерти мужчины, служебную проверку проводят и в МВД.