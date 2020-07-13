13 июля 2020, 22:49
Самолет совершил вынужденную посадку из-за дебоширки на борту. Видео
Самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в Петрозаводске. Один из пассажиров закурил на борту. Об этом «360» сообщила пресс-секретарь ООО «Авиакомпания «Победа» Елена Селиванова.
Самолет летел из Мурманска в Москву. Женщина закурила два раза на борту самолета. В воздушном судне сработал противопожарный датчик.
«Командир принял [такое] решение для того, чтобы исключить малейшую угрозу возгорания, совершить посадку и тщательно провести досмотр воздушного судна», — сообщили в пресс-службе.
При посадке дебошира ожидали сотрудники полиции.
«Мы сожалеем о вынужденном ожидании и неудобствах своих клиентов из-за задержки прибытия в Москву, но безопасность важнее любых неудобств», — рассказали в компании.
Селиванова отметила, что все вынужденные расходы и минуты простоя «Победа» взыщет с дебошира.
«Это будет самая дорогая сигарета в жизни этой женщины», — заключила пресс-секретарь.