Происшествия 30 марта 2023, 09:14 Москвич пытался провезти в животе 777 граммов наркотиков, но умер на борту самолета Telegram-канал Shot: москвич с 777 граммами наркотиков в желудке умер в самолете РИА «Новости»

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Житель Москвы попытался в животе ввезти в Россию из Венесуэлы 777 граммов наркотиков. Но во время полета он скончался на борту самолета из-за передозировки, сообщил Telegram-канал Shot.

Россиянин 59 лет летел из города Порламар в Москву. Во время 14-часового перелета мужчина вдруг резко почувствовал себя плохо и умер.

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Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие в желудке у пассажира 82 контейнеров с жидким веществом, содержащим кокаин. В общей сложности это более 777 граммов наркотического вещества.

Правоохранители по факту смерти наркокурьера проводят проверку.

Ранее группу наркоторговцев задержали в Тамбове. В незаконном сбыте наркотиков заподозрили 12 местных жителей.

Один из подозреваемых приобретал оптом запрещенные вещества. Остальные задержанные распространяли наркотики через тайники.