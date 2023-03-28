Криминал 28 марта 2023, 17:34 Группу наркоторговцев задержали в Тамбове

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Сотрудники полиции Тамбовской области задержали 12 местных жителей, которые подозреваются в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщил сайт mvdmedia.

Отмечается, что один из подозреваемых занимался оптом запрещенного товара. Остальные задержанные были курьерами и на территории области сбывали наркотики через различные тайники.

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По данным «Ридуса», в ходе обысков у наркодилеров было изъято около 2,5 килограмма запрещенных веществ.