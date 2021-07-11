Москвич поссорился со знакомыми на базе отдыха в Бездедово и открыл по ним огонь

Конфликт со стрельбой между тремя мужчинами произошел на базе отдыха в Ногинском районе Подмосковья. О ЧП сообщили «360» в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным полиции, база отдыха находится в деревне Бездедово. После сообщения о стрельбе туда прибыли правоохранители. Выяснилось, что ссора вспыхнула между тремя мужчинами, один из них начал стрелять в оппонентов из травматического оружия. Оба получили травмы и были вынуждены обратиться в больницу.

Стрелка задержали и доставили в отдел для разбирательства. Оказалось, что он живет в Москве, ему 47 лет. Сейчас проверка продолжается.

Несколькими днями ранее ЧП со стрельбой произошло в одном из дворов Читы. Там обнаружили убитую женщину с огнестрельными ранениями и пострадавшего мужчину. Его доставили в больницу. По данному факту возбуждены дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Следователи продолжают разыскивают человека, который может быть причастен к преступлению.