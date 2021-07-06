Неизвестный застрелил женщину и ранил мужчину в одном из дворов Читы

В Чите во дворе жилого дома застрелили женщину и ранили мужчину. Стрельба произошла 6 июля в 04:00.

В женщину и мужчину стреляли в одном из дворов по улице Горького. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

Сотрудники полиции обнаружили застреленную женщину в стоящей машине. Также в больницу отвезли мужчину с огнестрельными ранениями.

Возбуждено два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Следователи разыскивают неизвестного, который может быть причастен к преступлению.

Ранее мужчина устроил стрельбу около одного из ночных клубов Можайска, но попался полиции. Происшествие сняла камера наружного видеонаблюдения.