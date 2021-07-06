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    06 июля 2021, 06:56

    Неизвестный застрелил женщину и ранил мужчину в одном из дворов Читы

    Екатерина Шамина

    В Чите во дворе жилого дома застрелили женщину и ранили мужчину. Стрельба произошла 6 июля в 04:00.

    В женщину и мужчину стреляли в одном из дворов по улице Горького. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

    Сотрудники полиции обнаружили застреленную женщину в стоящей машине. Также в больницу отвезли мужчину с огнестрельными ранениями.

    Возбуждено два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Следователи разыскивают неизвестного, который может быть причастен к преступлению.

    Ранее мужчина устроил стрельбу около одного из ночных клубов Можайска, но попался полиции. Происшествие сняла камера наружного видеонаблюдения.