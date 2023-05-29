Происшествия 29 мая 2023, 16:28 Москвич отошел за шаурмой и лишился 600 тысяч рублей — Shot Shot: электросамокат и сумку с наличкой общей суммой на 600 тысяч угнали у москвича Unsplash

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Житель Москвы оставил у гаража дорогой самокат и сумку с большой суммой наличных средств. Как только он зашел внутрь, кто-то украл все его имущество, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, ЧП произошло на Шмитовском проезде. Около двух часов ночи москвич приехал к себе в гараж, где хотел перекусить шаурмой. Самокат Dualtron X2 Limited с сумкой, в которой лежало 130 тысяч рублей, он оставил у ворот, а сам зашел внутрь. Через 20 минут он вышел наружу, но ни сумки, ни транспортного средства уже не было.

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Мужчина сразу обратился в полицию. Он заверил правоохранительные органы, что самокат приобрел недавно за 487 тысяч рублей, а в сумке лежало 130 тысяч рублей. Куда он вез такую большую сумму наличных средств и откуда она у него, — полиции пострадавший не ответил.

Электросамокат Dualtron X2 Limited считается самым мощным. Он разгоняется до 110 километров в час и может проехать 170 километров.

В Челябинске двое молодых людей ранее украли мобильные телефоны на общую сумму в сто миллионов рублей. Против них возбудили уголовные дела.