Криминал 24 мая 2023, 15:02 Двое молодых людей украли несколько телефонов в Челябинске

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Двое молодых людей провели серию краж в Челябинске. Злоумышленники присваивали себе чужие мобильные телефоны. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Злоумышленники 17-ти и 19-ти лет, которые проживают в городе Коркино, ограбили пятерых человек. Они украли у них мобильные телефоны. Ущерб от действий молодых людей составил порядка 100 тысяч рублей. Против них возбудили уголовные дела.