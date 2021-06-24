Москвич на самокате устроил аварию и набросился на автобус. Видео

В центре Москвы мужчина на электросамокате решил прокатиться по проезжей части. Сначала он врезался в иномарку, а потом пытался устроить драку и разбил стекло пассажирского автобуса.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

На Зубовском бульваре неизвестный немного задел проезжавший Mercedes, рассказал «360» пассажир иномарки.

«Мы ехали по дороге, человек ехал по полосе. Пытались объехать, он задел чуть-чуть машину. Мы остановились посмотреть — подъехал и стал бросаться в драку. Пока пытались утихомирить, порезал колесо», — пояснил мужчина.

Самокатчик также решил остановить автобус. Сначала он не давал транспортному средству проехать, а затем разбил боковое стекло.

На место происшествия вызвали полицейских. Они скрутили дебошира и отобрали у него нож. Нетрезвый житель столицы матерился на правоохранителей, просил не трогать его и громко жаловался на плохое самочувствие.

«Тварь, горит асфальт», — обращался дебошир ко всем вокруг, лежа лицом вниз в наручниках.

В Москве уже несколько дней царит невыносимая жара. Погода в столице бьет исторические рекорды по уровню температур и опережает по этому показателю популярные курорты.