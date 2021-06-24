В Москве оказалось жарче, чем на популярных курортах. Вот как это вышло

Погода в Москве не только бьет собственные исторические рекорды, но опережает по уровню жары африканские страны и популярные курорты. На Мальдивах сейчас +28 градусов, в Турции — около +30. Аномальную температуру в российской столице объяснил метеоролог «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

По словам специалиста, такую жару в Москве вызвал блокирующий антициклон, который не пропускает другие воздушные массы. Похожая ситуация была в 2010 году. Тогда циклон застрял над европейской частью России на целых два месяца. В этом году метеорологи надеются, что циклон будет мучить россиян не так долго и не повторит сценарий 11-летней давности.

Источник фото: «Яндекс.Погода»

«Лето 2010 года стало самым жарким за последние полвека», — отметил Ганьшин.

По его прогнозу, облегчение от африканского зноя наступит в столице только на следующей неделе. В начале июля температура должна стать комфортной. Однако уже в эту субботу пройдут небольшие дожди. Многие изнывающие от жары горожане ждут их как манну небесную.

Температурный рекорд месяца был побит в Москве 23 июня. В середине дня на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха +34,8 градуса. Предыдущий рекорд продержался 120 лет, отметил эксперт «Яндекс.Погоды».

Аналитики сервиса отметили, что самым холодным в Москве было лето 1976 года, а рекорд по дождям был поставлен летом в 1980 году.