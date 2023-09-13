Происшествия 13 сентября 2023, 11:45 Москвич купил подъезд, закрыв соседям вход домой ТВЦ: москвич купил подъезд на Студенческой улице в Москве и закрыл вход соседям © АО «ТВ Центр»

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Жильцам дома на западе Москвы стал недоступен их собственный подъезд, после того как мужчина купил его вместе с квартирой на первом этаже. Об этом сообщил телеканал «ТВЦ».

По информации СМИ, территория подъезда стала частной собственностью и в настоящее время рабочие начали заделывать проход. Жители вынуждены заходить в свои дома через техническое помещение.

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Жильцы сообщили, что причиной этого стала неразбериха в документации, которая произошла 40 лет назад. В доме перенесли лифт, а подъезд исключили из общей зоны. Однако эти изменения не отразили на планах. Жильцы предположили, что БТИ могло не заметить эти изменения.

Новый владелец подъезда заявил, что не будет ничего менять, ссылаясь на то, что данное пространство никогда не входило в состав общедомовой собственности и он приобрел его год назад, заплатив налоги за эту площадь. Документы подтверждают его право собственности на территорию подъезда.

На данный момент жители подают в суд на нового владельца площади.

«Если местными жителями будет инициирован судебный процесс, инспекция готова принять участие для защиты прав и интересов граждан», — уточнил замглавы Мосжилинспекции по ЗАО Владислав Мораш.

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