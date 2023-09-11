Происшествия 11 сентября 2023, 17:47 Пятиклассница из Москвы устроила вечеринку и разгромила квартиру отца Shot: пятиклассница из Москвы устроила грандиозную вечеринку в квартире отца Freepik

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Одиннадцатилетняя девочка устроила масштабную вечеринку и разгромила квартиру отца на Лосевской улице в Ярославском районе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, отец девочки уехал в отпуск в Сочи, оставив ключи от трехкомнатной квартиры своей дочери, которая обычно проживает с матерью, так как родители разводятся.

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Когда отец вернулся, он обнаружил, что квартира практически разрушена, а дочка исчезла. Сначала он даже обратился в полицию, подумав, что произошло ограбление.

Однако позже выяснилось, что его 11-летняя дочь приглашала домой друзей. Школьники устроили потоп, залив соседей и испортив им проводку, выпили весь алкоголь и полностью разгромили жилье.

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