11 сентября 2023, 17:47
Пятиклассница из Москвы устроила вечеринку и разгромила квартиру отца
Shot: пятиклассница из Москвы устроила грандиозную вечеринку в квартире отца
Одиннадцатилетняя девочка устроила масштабную вечеринку и разгромила квартиру отца на Лосевской улице в Ярославском районе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным журналистов, отец девочки уехал в отпуск в Сочи, оставив ключи от трехкомнатной квартиры своей дочери, которая обычно проживает с матерью, так как родители разводятся.
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Когда отец вернулся, он обнаружил, что квартира практически разрушена, а дочка исчезла. Сначала он даже обратился в полицию, подумав, что произошло ограбление.
Однако позже выяснилось, что его 11-летняя дочь приглашала домой друзей. Школьники устроили потоп, залив соседей и испортив им проводку, выпили весь алкоголь и полностью разгромили жилье.
Ранее жителю Екатеринбурга вырвали глаз во время драки на вечеринке.
Дети
Москва 2023
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