Происшествия 21 апреля 2024, 01:43 Московский водитель шесть раз протаранил машину семьи из Краснодара Kub Mash: в Москве водитель шесть раз протаранил машину семьи из Краснодара РИА «Новости»

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В Москве мужчина на Volkswagen Golf преследовал автомобиль Toyota на Новорижском шоссе. Водитель шесть раз протаранил иномарку, в которой ехала семья из Краснодара. Об этом Telegram-каналу Kub Mash рассказала водитель пострадавшей Toyota Елена.

В Toyota ехали супруги и трое детей. За их машиной увязался коричневый Volkswagen Golf, водитель угрожал им расправой. Москвич шесть раз протаранил машину Елены, пытался выкинуть ее на встречную полосу. При пятом ударе Toyota отбросило на автомобиль Hyundai, который двигался впереди.

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После шестого раза Елена смогла оторваться от преследователя. Доехав до поста ГИБДД, женщина написала заявление о покушении на жизнь ее и детей. Однако патрульные завели на нее административное дело за оставление места аварии.

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