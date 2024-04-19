Происшествия 19 апреля 2024, 09:05 ДТП с участием спецтехники унесло жизни пяти человек в Башкирии Пять человек погибли в аварии с Lada Samara и поливальной машиной в Башкирии Пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана

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В Уфе произошла авария с участием отечественной легковушки и поливальной машины. В результате погибли пять человек, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана.

В ведомстве уточнили, что ранним утром 19 апреля на первом километре трассы Уфа-Оренбург столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и КамАЗ. В ДТП погибли пять человек и двое получили травмы. О состоянии пострадавших не уточняется.

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Прибывшая на место следственно-оперативная группа устанавливает все причины и обстоятельства ДТП. Также на место аварии выехали руководители Госавтоинспекции МВД по Башкортостану, представители спецотдела по расследованию ДТП из главка следственного управления МВД.

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