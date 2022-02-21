Московский таксист сбил ребенка и скрылся с места ДТП

В центре Москвы ребенок попал под колеса такси. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Полиции предстоит установить его личность и местонахождение.

Авария произошла рядом с домом 58/5 по улице 3-й Тверской-Ямской, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. В результате ДТП пострадал пятилетний мальчик.

Предварительно установлено, что таксист завершал маневр поворота, когда для пешеходов уже загорелся зеленый сигнал светофора.

Поиск скрывшегося водителя начали сотрудники Центра управления ГИБДД и Госавтоинспекции Центрального округа.

Летом 2021 года на улице Авиаторов в Москве девушка сбила трех детей. Им было девять месяцев, три и четыре года. Старших детей врачам спасти не удалось. Виновницу аварии приговорили к пяти годам пребывания в колонии-поселении.