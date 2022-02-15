Мосгорсуд не стал менять приговор студентке, сбившей троих детей в Солнцеве

Мосгорсуд не стал менять приговор Валерии Башкировой, сбившей троих детей на автомобиле в Солнцеве. Ее приговорили к пяти годам пребывания в колонии-поселении.

«Приговор Солнцевского суда Москвы оставлен без изменений», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

Ранее Солнцевский суд приговорил Валерию Башкирову к пяти годам в колонии-поселении. Также ей нельзя будет водить машину еще 2,5 года после освобождения.

Прокуратура Москвы хотела ужесточить наказание и назначить Башкировой шесть лет колонии общего режима. Адвокаты студентки готовы были признать изначальный приговор, но на ужесточение со стороны прокуратуры вынуждены были среагировать, направив жалобу.

Девушка сбила на пешеходном переходе трех детей 16 июля 2021 года на улице Авиаторов в Москве. Пострадавшим было девять месяцев, три и четыре года. Старшие дети скончались от полученных травм, младшего ребенка удалось спасти, но он тоже получил травмы. Аварию активно обсуждали в обществе.