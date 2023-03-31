Происшествия 31 марта 2023, 23:10 Московский школьник устроил дебош в столовой Московский школьник в пейтбольной маске устроил дебош в столовой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Директор столичной школы, где старшеклассник устроил дебош в столовой, прокомментировал происшествие. Он назвал случившееся «непозволительным поведением». В ответе управления информационной политики и связей с общественностью департамента образования и науки Москвы в адрес «360» сообщается, что сейчас со школьником работает полиция.

«Сегодня, 31 марта, один из наших десятиклассников позволил себе непозволительное поведение в столовой. Ученик бросил в стену стеклянную бутылку, которую принес с собой в школу», — говорится в сообщении.

Реклама

Десятиклассник надел маску для пейнтбола и начал кидать пластиковые бутылки и вазы в одного из учеников. Когда его утихомирили, он продолжал выкрикивать угрозы

В ответе администрации школы говорится, что ситуация была немедленно урегулирована находившимся в столовой дежурным администратором и сотрудником охраны, после чего была вызвана полиция. Сейчас они работают со старшеклассником и выясняют обстоятельства случившегося.

«Добавлю, что никакой угрозы жизни и здоровью учеников нет. Занятия для них продолжились в обычном режиме», — говорится в комментарии.

Ранее появилась информация о втором случае изнасилования школьника в стенах учебного заведения в Новой Москве. По предварительным данным, над 12-летним ребенком надругались два девятиклассника.