Криминал 31 марта 2023, 16:37 Стало известно о второй жертве изнасилования в школе Новой Москвы «МК»: в изнасиловании второго ребенка в школе Новой Москвы заподозрили девятиклассников РИА «Новости»

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Попавшая в скандал с публикацией видео с изнасилованием ученика четвертого класса школа в Новой Москве снова оказалась в центре внимания. Как сообщил «Московский комсомолец», в учебном заведении найдена еще одна жертва — ученик пятого класса. По данным издания, над ребенком надругались два девятиклассника.

Тревогу забила мать пострадавшего школьника после того, как узнала о первом случае. Она заметила, что сын отказывался ходить на занятия, но напрямую о своих проблемах говорить не хотел и уходил в себя.

Когда наконец женщине удалось разговорить сына, мальчик рассказал, что на протяжении четырех месяцев в школьном туалете его насиловали два девятиклассника, которые запретили ему рассказывать об этом. Мать пострадавшего мальчика написала заявление в полицию и отправила сына к психологу.

Управление информационной политики и связей с общественность департамента образования и науки Москвы направило «360» комментарий директора школы.

Руководитель учебного заведения отметил, что сейчас следователи проводят проверку по сообщениям СМИ. Школа предоставила все запрошенные данные. Обвинений ученикам, материалы по которым запросили следователи, не предъявляли.

Директор подчеркнул, что никаких обращений от самого пострадавшего мальчика или его семьи не было. Школа готова оказать любой вид помощи, если она требуется.