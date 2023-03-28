Происшествия 28 марта 2023, 23:19 Московский школьник натравил полицию на запретившую играть в компьютер мать SHOT: школьник вызвал полицию из-за запрета матери играть в компьютерные игры РИА «Новости»

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В Москве 12-летний мальчик вызвал домой полицейских после того, как мать запретила играть ему в компьютерные игры. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, школьник набрал номер вызова экстренной помощи и рассказал, что мать его бьет. Полиция приехала по адресу, где проживает семья мальчика. Жительница Москвы рассказала правоохранителям, что не била сына, а только запретила ему играть в компьютерные игры.

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Женщина предположила, что ее сын решил отомстить ей таким необычным образом. Полицейские не обнаружили синяков и следов насилия у ребенка. Сейчас проводится проверка.

Ранее в Одинцове 18-летний парень заставил школьника отжиматься и приседать за баловство в подъезде. При этом сосед угрожал ребенку ножом. Мать пострадавшего обратилась с заявлением в правоохранительные органы.