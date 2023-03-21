Эксклюзив 21 марта 2023, 22:15 Школьника в Одинцове заставили отжиматься за шум в подъезде Источник «360»: в Одинцове парень угрожал ножом и заставил школьника отжиматься Shutterstock.com

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В Одинцове 18-летний парень, угрожая ножом, заставил школьника отжиматься и приседать за баловство в подъезде. Мать пострадавшего обратилась в правоохранительные органы.

Малолетние хулиганы 11-ти и 12-то лет резвились в подъезде дома № 10 на улице Белорусской, где проживает один из мальчиков. По словам соседки, дети галдели, бегали по этажам, катались на лифте, вели себя очень шумно.

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Молодой человек решил «приструнить» расшалившихся подростков. Один из хулиганов убежал. По словам источника «360», он попросил сестру вынести нож, и угрожая им, заставил мальчика приседать и отжиматься, после чего отпустил.

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Мать пострадавшего школьника написала заявление в полицию. Соседи помимо шума в подъезде не смогли рассказать подробности произошедшего. Отмечали, что раньше подобных происшествий не было и молодой человек, угрожавший детям ножом, всегда вел себя очень спокойно.