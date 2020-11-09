Московский автобус с пассажирами врезался в грузовик
Автобус и грузовик врезались друг в друга утром 9 ноября на пересечении улиц Скульптора Мухиной и Чоботовской, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
«Пострадали шесть человек», — подчеркнули в полиции.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит установить все обстоятельства аварии. По информации источника, двое из шести пострадавших госпитализированы.
«Погибших нет. В автобусе пострадали шесть человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в Дептрансе Москвы.
Предварительно установлено, что ехавший по маршруту № 5 пассажирский автобус задел полуприцеп, который был припаркован у одного из домов по Чоботовской улице. Движение по ней ограничили.
Тем временем в Москве хотят изменить правила оформления мелких аварий. Водителей могут обязать покидать место ДТП, а случившееся фиксировать по европротоколу.