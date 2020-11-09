Московский автобус с пассажирами врезался в грузовик

В Москве произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате столкновения транспортных средств пострадали шесть человек. Двое из них в больнице.

Автобус и грузовик врезались друг в друга утром 9 ноября на пересечении улиц Скульптора Мухиной и Чоботовской, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

«Пострадали шесть человек», — подчеркнули в полиции.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит установить все обстоятельства аварии. По информации источника, двое из шести пострадавших госпитализированы.

«Погибших нет. В автобусе пострадали шесть человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в Дептрансе Москвы.

Предварительно установлено, что ехавший по маршруту № 5 пассажирский автобус задел полуприцеп, который был припаркован у одного из домов по Чоботовской улице. Движение по ней ограничили.

Тем временем в Москве хотят изменить правила оформления мелких аварий. Водителей могут обязать покидать место ДТП, а случившееся фиксировать по европротоколу.