Правила оформления мелких ДТП хотят пересмотреть

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, 10% погибших на дорогах столицы стали жертвами именно во время оформления аварии. В городском департаменте транспорта заявили, что 40% аварий, связанных с наездом на другой автомобиль, происходят при оформлении ДТП, чаще всего на МКАД. При плотном трафике наезд на стоящий на трассе автомобиль «статистически неизбежен», считает замглавы ЦОДД Александр Евсин.

По словам руководителя проекта Probok.net Александра Шумского, нужно закрепить в ПДД норму, согласно которой «если пострадавших нет, останавливаться не нужно, доезжаете до первой безопасной площадки, там договариваетесь».

По поручению правительственной комиссии до конца недели МВД вместе с московским правительством и экспертным центром Probok.net должны проанализировать статистику смертей в результате повторных аварий. Если она превысит 10% от общего числа жертв ДТП в столице, порядок оформления аварий скорректируют.