Эксклюзив 18 февраля 2024, 16:49 Стала известна судьба запертого на неделю кота в квартире Новой Москвы Спасенного из квартиры в Новой Москве кота отдали на передержку РИА «Новости»

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Кота Барона из Новой Москвы, который неделю провел в квартире без хозяев и громко мяукал, после спасения отвезли на осмотр к ветеринару. Специалист подтвердил, что животное в порядке. Об этом «360» рассказал волонтер Ильдар.

«Кота в клинике осмотрели, с ним все в порядке. Сейчас он на передержке. Нам звонил хозяин Барона и просил отдать его другу. Но мы решили дождаться самого мужчину, который, как выяснилось, был в больнице. При этом он говорил, что просил друга следить за котом, кормить его. Но кот все это время так истошно мяукал, что, мне кажется, никто не приходил», — поделился волонтер.

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Спасенный Барон здоров, не истощен, у него нет никаких заболеваний. Кроме того, подобных случаев раньше не было. Поэтому отказать хозяину и оставить кота у себя волонтеры не могут, подытожил Ильдар.

Соседка рассказала, что оставляла в дверях квартиры с запертым животным записку. Она надеялась, что хозяева вернутся и прочтут ее. Однако послание провисело несколько дней. В итоге жильцы вызвали спасателей и полицейских, чтобы вскрыть дверь и спасти животное.