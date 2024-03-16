Выборы 16 марта 2024, 23:51 Профессора задержали на 15 суток за попытку испортить бюллетени в Екатеринбурге Freepik

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Профессора вуза, которая пыталась испортить бюллетени на избирательном участке в Екатеринбурге, арестовали на 15 суток. Об этом E1.ru сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Женщину признали виновной по административной статье о мелком хулиганстве. Личность профессора РИА «Новости» подтвердил заместитель проректора вуза Дмитрий Бенеманский.

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«Задержанная сегодня в Екатеринбурге действительно наш профессор. В институте, где она преподает и занимается наукой, о ней только положительные отзывы», — заявил он.

По словам Бенеманского, ему неизвестны ее мотивы. Он предположил, что, возможно, она стала жертвой мошенников.

Жительницу Екатеринбурга задержали после жалобы очевидца, заметившего, что она принесла на избирательный участок зеленку. Провокацию предотвратили в гимназии № 13 на улице Карла Маркса. Женщина успела разлить зеленку только в холле перед входом на участок, документы и бюллетени не пострадали.

Ранее красящим веществом попытались залить комплекс с бюллетенями в Ижевске.