Происшествия 16 февраля 2024, 07:43 Мощный взрыв произошел на заводе красок в Индии, погибли 11 человек NDTV: не менее 11 человек погибли на заводе по производству красок в Индии

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В Дели на фабрике по производству красок произошел пожар, в результате которого погибли не менее 11 человек. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Пожарные рассказали, что возгорание началось после прогремевшего на предприятии взрыва. Огонь охватил два склада и еще одну постройку, затем перекинулся на рядом стоящий центр лечения наркозависимости.

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Телеканал уточнил, что тела погибших тяжело идентифицировать. По словам директора пожарной службы Дели Атула Гарга, причина пожара уточняется. Спасатели начали поиски пропавших без вести рабочих.

Власти заподозрили, что взрыв могли спровоцировать химикаты, которые хранились на складе. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства пожара.

В начале февраля в штате Мадхья-Прадеш в Индии произошел взрыв на заводе фейерверков, погибли более 10 человек.