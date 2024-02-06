Мир 06 февраля 2024, 13:10 Более 10 человек погибли при взрыве на заводе пиротехники в Индии IT: при взрыве на пиротехническом заводе в Индии погибли 11 человек

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В штате Мадхья-Прадеш в центральной Индии произошел взрыв на заводе фейерверков. Погибли 11 человек, пострадали более полусотни. Некоторые из них оказались взаперти, сообщило издание The Times of India.

Предприятие работало в округе Харда, взрыв прогремел днем 6 февраля. Ударную волну почувствовали в радиусе 15 километров, в некоторых домах разбились окна. На заводе разгорелся пожар. Глава штата Мадхья-Прадеш Мохан Ядав сообщил, что к месту ЧП выехали более 50 машин скорой помощи и около 400 полицейских.

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«Мы пытаемся сдержать пожар и оказать немедленную помощь пострадавшим. Мы предоставим семьям погибших 400 тысяч рупий, а раненым окажут бесплатное лечение», — сказал он.

По последней информации, погибли 11 человек, пострадали около 60. Некоторые люди могли остаться взаперти как на самом заводе, так и в постройках вокруг него. Спасатели провели аэрофотосъемку завода, чтобы оценить обстановку.

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