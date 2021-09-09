Мощный тайфун обрушится на Японию в ближайшие дни

На Японию в ближайшие дни может обрушиться мощный тайфун, Сила ветра будет достигать 55 метров в секунду.

Пострадает от мощного тайфуна «Чансу» районы южной префектуры Окинава. Сейчас тайфун находится к востоку от Филиппин, но будет продвигаться на запад-северо-запад в сторону японской префектуры. Об этом сообщили в Главном метеорологическом агентстве Японии.

В префектуре Окинава в ближайшие дни ожидаются шквалистые ветры и ливневые дожди. Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре — 55 метров в секунду, при порывах — до 75.

Метеорологи заявляют, что в регионе возможны подтопления и оползни.

В конце августа тайфун «Омаис» обрушился на Южную Корею. Затопило южные регионы страны, а спасатели эвакуировали 10 тысяч жителей.