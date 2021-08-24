Тайфун в Южной Корее спровоцировал эвакуацию более 10 тысяч человек

Тайфун «Омаис» прошел над южными регионами Республики Корея в ночь на вторник, 24 августа. Часть районов затопило. Власти эвакуировали более десяти тысяч человек. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на южнокорейский телеканал YTN.

Из-за природного катаклизма возникли перебои с энергоснабжением.Затоплены дома и дороги. Отменены 86 авиарейсов. В Пусане и Ульсане электричества лишились примерно 220 домов и зданий. Спасателям удалось вызволить из-затопленных домов 11 человек. Информации о жертвах пока нет.