Эксклюзив 13 апреля 2023, 21:41 Мощный пожар произошел на Симферопольском шоссе в Подмосковье Источник «360»: пожар на площади 300 квадратных метров произошел на Симферопольском шоссе Соцсети

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Возгорание травы произошло на Симферопольском шоссе в Подмосковье. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По данным источника, возгорание травы зафиксировали на 36-м километре трассы М-2 в сторону Москвы. Угрозы распространения огня на жилые строения и АЗС нет.

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В Сети появились кадры пожара. Судя по видео, пламя подобралось к заправке.

Накануне пожар произошел на территории торгового комплекса в Химках. Загорелось деревянное одноэтажное строение.

По данным департамента транспорта Москвы, из-за возгорания перекрыли движение в районе пересечения Новокуркинского шоссе и Молодежного проезда.