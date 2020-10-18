Мощный пожар охватил склад обуви в Воронеже. Видео

Обувной склад загорелся в Воронеже. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров и начал распространяться дальше. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Информация о возгорании на улице Иркутской в Левобережном районе города поступила вечером воскресенья, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. «Загорание складского помещения на площади 100 квадратных метров. <…> Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве. По данным издания «Подъем», позже пламя распространилось на 500 «квадратов» складских помещений. На месте происшествия работают семь отделений пожарно-спасательных частей города. К ликвидации пламени привлекли 28 человек и семь единиц техники.