18 октября 2020, 21:01
Мощный пожар охватил склад обуви в Воронеже. Видео
Обувной склад загорелся в Воронеже. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров и начал распространяться дальше. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Информация о возгорании на улице Иркутской в Левобережном районе города поступила вечером воскресенья, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
«Загорание складского помещения на площади 100 квадратных метров. <…> Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.
По данным издания «Подъем», позже пламя распространилось на 500 «квадратов» складских помещений.
На месте происшествия работают семь отделений пожарно-спасательных частей города. К ликвидации пламени привлекли 28 человек и семь единиц техники.