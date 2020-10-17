Три человека погибли при пожаре в Уфе

Пострадавших вынесли из квартиры и передали медикам, бригада скорой помощи констатировала их смерть. Из жилого дома были эвакуированы 60 человек, из них 12 несовершеннолетних.

Пожар был локализован на площади шесть квадратных метров. Сейчас огонь потушен. Эксперты выясняют причины возгорания.

Как пишет ИА Nation News, возгорание произошло в доме на улице Максима Рыльского в двухкомнатной квартире.