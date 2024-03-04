Происшествия 04 марта 2024, 06:20 Крупные природные пожары в Приморье сняли на видео Администрация Хасанского округа Приморья ввела особый противопожарный режим

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Жителям Приморья запретили гулять в лесу и жечь мусор на юге региона. В Хасанском муниципальном округе ввели особый противопожарный режим. Губернатор региона Олег Кожемяко показал в своем Telegram-канале работу пожарно-спасательных подразделений.

«На территории Хасанского муниципального округа введен особый противопожарный режим. Данная мера вызвана ростом ландшафтных пожаров, а также установлением сухой и ветреной погоды», — сообщила пресс-служба администрации округа.

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Жителям запретили посещать леса, заезжать в лесные массивы на транспорте, разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, проводить на садовых участках огнеопасные работы. Нарушителям пригрозили привлечением к ответственности, в том числе уголовной.

Администрация сообщила о сложной ситуации с палом травы, особенно около села Сухановка и поселка городского типа Зарубино. Переход огня на жилые дома удалось предотвратить. Для тушения огня в Хасанский округ перебросили дополнительные силы из Владивостока, Михайловского, Октябрьского и других муниципалитетов. К работе привлекли более 300 человек и бульдозеры.