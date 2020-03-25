Мощное землетрясение тряхнуло Камчатку. Местные жители сняли его на видео

Сильное землетрясение произошло на Камчатке в 500 километрах от Петропавловск-Камчатского. Магнитуда подземного толчка составила 7,6. Местные жители показали, как это было.

На кадрах видно, как сильно трясет комнату и стоящие там предметы. Некоторых землетрясение застало в магазине, других — на сопках.

Как сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук, все случилось в 14:49 (05:49 по московскому времени). Об этом написало РИА «Новости».

«В отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также Елизовского и Усть-Большерецкого районов ощущались подземные толчки силой до пяти баллов. Угроза цунами на Камчатке не объявлялась», — рассказали «360» в региональном МЧС.

Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 7,2 на Курилах. На севере Курильских островов заявили об угрозе цунами. Около 400 жителей острова Парамушир пришлось эвакуировать.

Толчки почувствовали и в Северо-Курильске. По предварительным данным, никто не пострадал. Однако в центральной районной больнице города нарушено электроснабжение, разрушено несколько стояков печных труб, прорваны трубы отопления.