Жителей Курильского острова эвакуировали из-за угрозы цунами

На севере Курильских островов объявили угрозу цунами после того, как в Тихом океане произошло землетрясение. Жителей острова Парамушир эвакуировали.

«По предварительным данным, ориентировочное время подхода волны цунами — 15:04 (07:04 по московскому времени). Ситуация с зарегистрированным сейсмособытием находится на контроле главного управления МЧС России по Сахалинской области», — сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что эвакуировали около 400 человек в безопасную зону.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 13:49 (05:49 по московскому времени). Подземные толчки ощутили, в том числе, жители Северо-Курильска.

В МЧС рассказали, что, по предварительным данным, пострадавших от подземных толчков нет. Разрушено несколько стояков печных труб, нарушено электроснабжение и прорваны трубы отопления в центральной районной больнице Северо-Курильска.

Спасатели попросили жителей Курильских островов сохранять спокойствие и действовать так, как объявляют по громкоговорителям или как говорят органы власти. В Северо-Курильске устроили проверку объектов жизнеобеспечения.

Глава Сахалина Валерий Лимаренко написал в Telegram, что ожидается волна цунами высотой 15 сантиметров.