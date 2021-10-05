Моряки с тонущего судна «Фаворит» спаслись на плоту

Членам экипажа судна «Фаворит», которое потерпело бедствие в Белом море, удалось спастись на плоту. Сейчас они движутся к берегу, но пока неизвестно, все ли моряки спаслись, сообщил Telegram-канал 112. В Мурманске между тем организовали доследственную проверку по факту произошедшего.

Появились сообщения, что моряки спаслись на плоту и плывут к берегу, однако им мешает большая волна и сильный ветер. Пока нет точных сведений, все ли моряки с «Фаворита» находятся на плавательном средстве.

Экипаж тонущего «Фаворита» подал сигнал бедствия в Белом море, сообщив, что трюм заливает водой. На борту судна находились пять человек: четыре мужчины и одна женщина. После этого члены экипажа не выходили на связь. Была начата спасательная операция.

Тем временем Мурманский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального управления СК на транспорте начал проверку по факту ЧП с судном. К месту, где был подан сигнал бедствия, для проведения спасательной операции направили подразделения МЧС.

Судно «Фаворит» начало тонуть во вторник у побережья Терского района Мурманской области, в районе поселка Кашкаранцы.