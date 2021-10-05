Частное судно с пятью пассажирами начало тонуть в Белом море

Частное судно с пятью пассажирами на борту терпит крушение в Белом море. Оно начало тонуть в районе поселка Кашкаранцы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным Telegram-канала 112, тонет частное судно «Фаворит». Экипаж сообщил о случившемся несколько минут назад, подав сигнал бедствия — после того, как трюм начало заливать водой. При этом экстренные службы больше не смогли связаться с экипажем. Началась спасательная операция.

«Судно Favorit терпит бедствие у побережья Терского района Мурманской области. Судно получило пробоину. Трюмы и часть отсеков заполнены водой», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Причины случившегося пока неизвестны.