Происшествия 01 марта 2024, 23:41 Мопс Фрэнк умер во время перелета из Пхукета в Петербург Мопс Фрэнк умер во время перелета из Таиланда в Петербург из-за переохлаждения Freepik

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Пятилетний мопс по кличке Фрэнк умер во время перелета из Пхукета в Санкт-Петербург. Он находился в багажном отделении самолета. Об этом сообщила «Фонтанка».

Владельцы животного пожаловались на авиакомпанию, заявив, что мопс был здоров и погиб из-за переохлаждения. «Аэрофлот» провел 1 марта проверку, по итогам которой в компании заявили, что с отоплением в багажном отсеке все было нормально, предположив, что мопс мог погибнуть из-за особенностей породы.

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«На протяжении всего полета в багажном отсеке, где размещалась переноска с мопсом, поддерживалась температура +21-22 градуса, выставленная и поддерживаемая командиром воздушного судна, о чем свидетельствуют данные объективного контроля», — уточнила пресс-служба «Аэрофлота».

Кроме того, в компании отметили, что по прилете не было выявлено никаких внешних повреждений переноски, а также заявили, что сожалеют о случившемся с Фрэнком.

Ранее петербургский суд оштрафовал авиакомпанию «Россия» за смерть кошки, которую в багажном отсеке самолета загрыз пес породы ягдтерьер без намордника и без клетки.