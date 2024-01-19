19 января 2024, 22:53
Российскую авиакомпанию оштрафовали за смерть кошки на борту самолета
Суд оштрафовал авиакомпанию «Россия» за загрызенную на борту самолета кошку
Петербургский суд оштрафовал авиакомпанию «Россия» за смерть кошки на борту самолета. Об этом сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.
Животное погибло 20 декабря 2022 года, когда его хозяин летел с тремя кошками из Санкт-Петербурга в Калининград. Одну он взял с собой в салон, две других находились в специальных переносках в багажном отсеке.
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После посадки ему сообщили, что одна из кошек погибла от травм. Ее загрызла собака породы ягдтерьер, которая без труда проломила переноску и расправилась с его домашней питомицей. Пес находился в багажном отсеке без намордника, без клетки и необходимых защитных сеток, как отметил истец.
Мужчина в суде потребовал взыскать с авиакомпании «материальный вред в 667 534 рубля (включая содержание кошки за пять лет), моральный вред в 800 000 рублей, судебные расходы и страховку».
«Суд иск удовлетворил частично, взыскав с АО „АК Россия“ 11 700 рублей материального ущерба, 50 000 рублей морального вреда, штраф в размере 30 850 рублей», — уточнили в пресс-службе.
Ранее умер толстый кот Виктор, которого не пустил на рейс из-за перевеса.
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