Общество 19 января 2024, 22:53 Российскую авиакомпанию оштрафовали за смерть кошки на борту самолета Суд оштрафовал авиакомпанию «Россия» за загрызенную на борту самолета кошку РИА «Новости»

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Петербургский суд оштрафовал авиакомпанию «Россия» за смерть кошки на борту самолета. Об этом сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

Животное погибло 20 декабря 2022 года, когда его хозяин летел с тремя кошками из Санкт-Петербурга в Калининград. Одну он взял с собой в салон, две других находились в специальных переносках в багажном отсеке.

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После посадки ему сообщили, что одна из кошек погибла от травм. Ее загрызла собака породы ягдтерьер, которая без труда проломила переноску и расправилась с его домашней питомицей. Пес находился в багажном отсеке без намордника, без клетки и необходимых защитных сеток, как отметил истец.

Мужчина в суде потребовал взыскать с авиакомпании «материальный вред в 667 534 рубля (включая содержание кошки за пять лет), моральный вред в 800 000 рублей, судебные расходы и страховку».

«Суд иск удовлетворил частично, взыскав с АО „АК Россия“ 11 700 рублей материального ущерба, 50 000 рублей морального вреда, штраф в размере 30 850 рублей», — уточнили в пресс-службе.

Ранее умер толстый кот Виктор, которого не пустил на рейс из-за перевеса.