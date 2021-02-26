ОМОН ворвался в Среднеуральский женский монастырь. Видео

Бойцы Росгвардии этой ночью зашли на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. Об этом сообщили в группе паломников во «ВКонтакте». Там же разместили видео визита силовиков.

На кадрах видно, как группа женщин переругивается с силовиками в форме, призывая на помощь святых. На фоне слышен колокольный набат.

На другом видео омоновцы стоят цепочкой, мужчина в рясе пытается их пристыдить.

Адвокат Павел Бабиков, представляющий интересы бывшего настоятеля монастыря, отлученного от церкви схиигумена Сергия (Николая Романова), рассказал Ura.ru, что на территорию обители зашли около 50 сотрудников ОМОНа.

Они отделили священников от остальных. «Скорее всего, их будут забирать. Начали ломать там колокольню, все бьют в колокола», — сказал он.

Источник фото: «ВКонтакте»

Вероятно, Бабиков имеет в виду, что спецназовцы ломают дверь, ведущую в колокольню.

«Как предполагают в монастыре, отцов хотят забрать, чтобы лишить возможности совершать причастие и проводить службы», — заявил Бабиков изданию E1.ru.

Один из прихожан сообщил порталу, что на территории монастыря собрались около 300 силовиков.

Представителей СМИ в монастырь не пускают, объясняя это следственно-оперативными действиями, уточнил журналист издания.

До этого спецназ штурмовал монастырь в ночь на 29 декабря, задержав Сергия. 25 февраля суд продлил ему арест на три месяца. Бывшего монаха обвиняют по статьям УК «Склонение к совершению самоубийства», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».