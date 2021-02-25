Экс-схиигумену Сергию продлили арест на три месяца

Экс-схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве, продлили арест на три месяца, до 28 мая. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения Романову и удовлетворил его. Бывший схиигумен отказался признать свою вину. Духовник Среднеуральского женского монастыря был помещен в СИЗО «Матросская Тишина». По данным следствия, Романов пытался склонить к самоубийству не менее десяти монахинь.

Общественный резонанс ранее вызвали публичные высказывания Романова, в которых тот отрицал существование коронавируса и обвинял власти в том, что граждан якобы лишают «свободы и работы» и «беззаконно сажают на самоизоляцию», написала «Газета.ru».

В 2020 году Романова лишили права проповедовать и запретили проводить служения. В сентябре он был отлучен от церкви.

Адвокаты экс-схиигумена ранее сообщили, что намерены обжаловать решение суда, который признал право собственности на Среднеуральский монастырь за Екатеринбургской епархией РПЦ.