Происшествия 13 июля 2023, 23:52 Взрыв раздался на окраине Воронежа — СМИ Baza: жители Воронежа сообщили о громком взрыве Pxhere

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Жители Воронежа сообщили о громком взрыве вечером 13 июля, сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, могла сработать система ПВО.

Момент взрыва попал на видео, камера зафиксировала время — 22:54. Небо озарила яркая вспышка, после чего раздался громкий взрыв. Авторы статьи отметили, что в микрорайоне Масловка могла сработать система ПВО. Официального подтверждения информации, как и данных о возможных разрушениях, пока что нет.

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Telegram-канал «Мой и твой Воронеж» сообщил, что о громких взрывах заявил один из подписчиков.

«У нас на Машмете (район Воронежа — прим. ред.) в многоэтажках у многих все попадало с полок, сломались ножки у диванов и так далее», — написала одна из подписчиц.

«В Новой Усмани слышен был хлопок», — добавил другой комментатор.

Утром 9 июня беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Белинского в Воронеже. В результате ЧП пострадали три человека. По предварительной информации, дрон направлялся в сторону авиационного завода на улице Циолковского, но резко изменил траекторию полета и столкнулся со зданием.