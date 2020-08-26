Момент взрыва в пятиэтажке на Кубинке попал на видео

Мощный взрыв, прогремевший в квартире в московской пятиэтажке на улице Кубинка, попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как вместе с огнем из окна вылетают стекла.

Взрыв в многоэтажке на западе Москвы случился утром 26 августа. На место оперативно прибыли спасатели и пожарные. Возгорание вскоре удалось потушить. Эвакуировали 16 человек, четверо пострадали.

Точная причина взрыва пока выясняется. Но по словам родственницы одного из пострадавших, в квартире, в которой все произошло, жили больше десятка мигрантов. Официального подтверждения этим словам пока нет.

По словам начальника ГУ МЧС России по Москве Сергея Желтова, причиной пожара мог быть хлопок неизвестного баллончика в жилой комнате. Столичные газовики дополнительно проверили все оборудование в квартире, ставшей эпицентром взрыва, и установили, что все приборы целы, их герметичность не нарушена, а нарушения в работе отсутствуют.